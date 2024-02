Serie A, la classifica: l’Udinese vince 1 a 0 all’Allianz Stadium

Oggi, lunedì 12 febbraio, è andata in scena l'ultima gara, che chiude la 24ª giornata. Ad essere scese in campo sono state Juventus ed Udinese, con i friulani che hanno vinto per 1 a 0. Decisivo il gol di Lautaro Gianetti al 25'. La squadra di Allegri nonostante i 14 tiri tentati non è riuscita a fuggire alla sconfitta. A seguire la classifica.