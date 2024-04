Serie A, la classifica: Monza, fallito l’aggancio al Torino

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine delle gare del sabato della 34esima giornata

Continuano i verdetti della 34esima giornata di Serie A. Per quanto riguarda l'Europa, scatto della Lazio. I biancocelesti vincono di misura sul Verona grazie alla rete di Zaccagni per 1-0 e così salgono momentaneamente al sesto posto a +1 sull'Atalanta, chiamata a rispondere. Non si muovono gli equilibri del resto della top10: Torino sempre decimo, fallito il tentativo di aggancio del Monza che strappa al 96' l'1-1 con il Lecce e resta a -2 dai granata. Poi altri due incroci in zona Champions e lotta salvezza. Il big match tra Milan e Juventus termina sullo 0-0: i rossoneri mantengono il +5 sui bianconeri terzi e ora chiamati a guardarsi le spalle dal tentativo di aggancio del Bologna.