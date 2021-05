Serie A, la classifica: Napoli a valanga, lo Spezia resta a 34

I partenopei dilagano già nel primo tempo, in Liguria finisce 1-4. Pari tra Udinese e Bologna

Due gli anticipi che hanno aperto la 35ª giornata di Serie A: allo stadio Alberto Picco crolla lo Spezia, punito da un Napoli cinico e in gran forma. Finisce 1-4: sugli scudi Zielinski e Osimhen, quest'ultimo autore di una doppietta. Con questo risultato lo Spezia resta fermo a 34 punti, come il Toro (che però ha due partite in meno), mentre gli azzurri si rilanciano per la corsa Champions.