Serie A, la classifica: Napoli per una notte a +18, il Sassuolo riprende il Lecce

La 24esima giornata di Serie A si è aperta con i due anticipi del sabato: Empoli-Napoli e Lecce-Sassuolo. I partenopei hanno vinto anche al "Castellani". L'hanno fatto per 2 a 0 e sono saliti a quota 65 punti; momentaneamente i punti di vantaggio sull'Inter seconda sono ben 18, 21 sulla Roma e sul Milan. Insomma, il Napoli con questi 3 punti ha fatto un altro passo avanti per lo Scudetto. Al "Via del Mare" di Lecce il Sassuolo si è imposto 1 a 0 e ha ripreso a quota 27 proprio i salentini. Ora i neroverdi si trovano a quattro punti dal Torino. Proprio il Torino martedì sera potrà superare la Juventus all'Allianz Stadium: i granata sono separati da un solo punto e in caso di vittoria metterebbero la freccia.