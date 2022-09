Serie A, la classifica: netta sconfitta della Roma che perde il primo posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le partite della domenica in attesa dei posticipi del lunedì

Federico De Milano

In attesa che il Torino scenda in campo domani sera alle ore 20:45 contro il Lecce, quest'oggi si sono giocate altre 4 partite del quinto turno del campionato di Serie A. Le prime squadre a scendere in campo sono state Cremonese e Sassuolo che hanno pareggiato 0-0. Un punto a testa dunque per le due squadre con i neroverdi che salgono a quota 6 mentre i grigiorossi portano a casa il loro primo punto in stagione.

Altro pareggio tra Spezia e Bologna, la gara delle ore 15 è terminata 2-2. La formazione ligure con questo punto sale a quota 5 mentre gli emiliani ottengono il terzo pareggio in 5 giornate ma continuano a rimandare l'appuntamento con la prima vittoria e il bottino fin qui raccolto è di soli 3 punti.

Chi invece ha ottenuto oggi il primo successo in campionato è il Verona che ha battuto in rimonta 2-1 la Sampdoria. La formazione gialloblù dopo questa vittoria sale a quota 5 lunghezze in classifica mentre i blucerchiati restano fermi a soli 2 punti.

In serata c'è stato il risultato più sorprendente. L'Udinese ha vinto in casa 4-0 con la Roma agganciando in classifica proprio i capitolini e l'Atalanta a quota 10 che significa terzo posto. Con questa sconfitta i giallorossi salutano il primo posto perché in questo turno sono stati scavalcati da Milan e Napoli. Domani l'Atalanta avrà una grande occasione perché vincendo a Monza potrebbe diventare la capolista della Serie A in solitaria. Il Torino invece, in caso di vittoria a Lecce potrebbe unirsi al treno delle squadre a 10 punti nelle zone altissime della classifica.