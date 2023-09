Serie A, la classifica: pari Salernitana, il Lecce vola al secondo posto

Oggi, venerdì 22 settembre, si è aperta la quinta giornata di Serie A e sono andati in scena due match. Alle 18:30 Salernitana-Frosinone: gara terminata 1-1, con i padroni di casa ancora a quota zero vittorie e con i gialloblù che continuano a sorprendere e conquistano l'ottavo punto in 5 partite. Alle 20:45 invece si è giocato il match tra Lecce e Genoa, i padroni di casa continuano a stupire: vincono 1-0 e per loro diventa la miglior partenza mai realizzata in Serie A, ben 11 punti e momentaneo 2° posto in classifica.