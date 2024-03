Serie A, la classifica: pari tra Fiorentina e Roma, Toro a -5 dall’ottavo posto

Oggi, domenica 10 marzo, è proseguita la ventottesima giornata di Serie A. Ad aprire questa domenica di calcio Italiano è stata Lecce-Verona alle 12:30, terminata 1-0 per gli ospiti. Alle 15:00 il Milan ha sconfitto sempre per 1-o l'Empoli e alle 18:00 Juventus e Atalanta hanno pareggiato 2-2. Alle 20:45, per concludere la giornata, è andata in scena Fiorentina-Roma, match importantissimo in ottica Europa. La gara è terminata esattamente come quella delle 18:00: 2-2. A Firenze i ragazzi di De Rossi hanno conquistato il pareggio all'ultimo secondo del recupero beffando la Fiorentina. Sorride dunque il Torino che rimane a -5 dalla viola e quindi dall'ottavo posto. Le lunghezze dalla Lazio sono invece due in questo momento, ma la squadra di Sarri deve ancora giocare questo turno di Serie A, domani contro l'Udinese. Considerando dunque che l'ottavo posto potrebbe concretamente essere valido per una qualificazione alle coppe, il Torino può e deve crederci. Nelle prossime due giornate i granata sfideranno Udinese e Monza, mentre la Fiorentina giocherà con Atalanta e Milan, il Napoli con Inter e Atalanta e la Lazio con Frosinone e Juventus. Di conseguenza i granata devono dare il tutto per tutto, dopo aver offerto ottime prestazioni ma aver raccolto poco, è ora il momento di aumentare il bottino di punti e tentare il sorpasso sulle rivali, considerando che in questo momento anche il Monza è sopra in classifica (+1). Mancano due mesi alla conclusione del campionato, 10 giornate di fuoco in cui i granata possono mettere il turbo e conquistare un ottavo posto che non è così lontano. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.