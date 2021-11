Serie A, la classifica: prima sconfitta per il Milan, l’Atalanta è terza

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle 3 partite giocate in anticipo al sabato

Federico De Milano

Quest'oggi si sono disputate tre partite in anticipo al sabato valide per il 13° turno del campionato di Serie A. Alle 15 ha aperto la giornata la vittoria casalinga dell'Atalanta che ha travolto 5-2 lo Spezia. Per la formazione di Gasperini si tratta di 3 punti importanti perché permettono ai nerazzurri di agganciare momentaneamente l'Inter al terzo posto con 25 punti. La squadra di Thiago Motta invece resta ferma al 16° posto con 11 lunghezze.

Alle 18:00 la Juventus ha vinto sul campo della Lazio 0-2 grazie ad una doppietta su rigore di Leonardo Bonucci. I bianconeri salgono così al quinto posto agganciando proprio i biancocelesti a quota 21 punti.

In serata, alle 20:45 la Fiorentina ha vinto in casa 4-3 contro il Milan portandosi a quota 21 punti come Lazio e Juventus. I rossoneri invece perdono la prima partita in campionato e restano fermi a 32 lunghezze rischiando di essere staccati dal Napoli che domani sfida l'Inter.