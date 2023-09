Serie A, la classifica: Sassuolo bene col Verona, Milan corsaro a Roma

Come sono andate le gare di Serie A di oggi

Il mercato finisce e la Serie A entra nel vivo: alla terza giornata il Sassuolo si impone sul Verona con un netto 3-1, mentre il Milan di Pioli torna dalla Roma giallorossa con tre punti preziosi. Ad aprire le danze nella gara dei neroverdi è Pinamonti. Pareggia, poi, Ngonge nel secondo tempo per gli scaligeri, a completare il lavoro due gol di Berardi. Il fantasista continua a dimostrare di essere un calciatore in grado di determinare. All'Olimpico Giroud segna su rigore in avvio, Leao al 48' raddoppia. Nonostante un recupero maxi, vano è il tentativo di recuperare nel finale di Spinazzola: la vittoria è rossonera.