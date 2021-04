Serie A, la classifica: Inter a +11 sulla seconda, la Juve vince e stacca il Napoli

La classifica / Nei recuperi giocati oggi l'Inter vince con il Sassuolo e la Juventus sconfigge il Napoli

Oggi alle 18.45 si sono giocate due partite che erano i recuperi di due gare rinviate precedentemente per Covid. A San Siro si affrontavano Inter e Sassuolo e la gara è terminata 2-1 in favore dei nerazzurri che con questi 3 punti si portano a quota 71 in classifica e si avvicinano sempre di più allo Scudetto dato che sono a +11 sul Milan secondo. La Juventus invece ha sconfitto il Napoli con lo stesso risultato, 2-1 anche per i bianconeri che salgono al terzo posto con 59 punti, staccando proprio i campani che restano a 56 lunghezze.