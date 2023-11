Serie A, la classifica: sei punti di fila per il Toro che è 11° con il Frosinone

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo i posticipi del lunedì che hanno concluso l'11° turno

Il Torino ottiene tre punti in casa che mancavano dalla sfida con il Genoa. Il 2-1 finale permette a Buongiorno e compagni di salire a quota 15 punti in classifica un quantitativo che vale l'undicesimo posto in coabitazione con il Frosinone, proprio la formazione che giovedì ha eliminato i granata dalla Coppa Italia. Il Toro si trova solo ad un punto dalla Lazio decima e a due lunghezze dalla Roma settima. I neroverdi invece con questa sconfitta restano fermi a quota 11, tre punti sopra la zona retrocessione.