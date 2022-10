Serie A, la classifica: Torino, c’è il sorpasso della Salernitana

Come cambia la classifica di Serie A in seguito ai risultati degli anticipi dell'11^ giornata

Juventus-Empoli, partita terminata 4-0, è la sfida che ha aperto ieri - venerdì 21 ottobre - l'11° turno del campionato di Serie A 2022/2023, il quale è continuato oggi con gli anticipi del sabato. Alle 15, la Salernitana ha superato in casa per 1-0 lo Spezia, mentre alle 18, il Milan ha battuto 4-1 a San Siro il Monza. Vince anche l'Inter, che nella gara delle 20:45 ha superato la Fiorentina con un incredibile 3-4 al Franchi. Alla luce di questi risultati, Inter e Juventus restano rispettivamente al 7° ed 8° posto ma con 21 e 19 punti, mentre il Milan raggiunge momentaneamente il Napoli in vetta a quota 26. Nella parte bassa della sinistra della classifica, invece, la Salernitana vola al 9° posto con 13 punti, superando in un colpo solo Empoli, Sassuolo e Torino. Non riesce invece l'aggancio/il sorpasso ai granata alla Fiorentina, che, complice la sconfitta con l'Inter, resta, con 10 punti, al 13° posto della graduatoria a pari merito con il Monza.