Serie A, la classifica: Torino decimo, il Napoli ottavo pareggia e resta a +4

Il Napoli raccoglie solo un pareggio per 1-1 sul campo dell'Udinese e in classifica si porta a quota 51 punti, un bottino che vale sempre l'ottavo posto ovvero quello a cui ambiva il Torino. A sole tre giornate dal termine del campionato, i partenopei continuano quindi ad avere quattro lunghezze in più dei granata come prima dell'inizio di questo turno. I friulani invece con questo buon punto arrivato in rimonta in casa salgono a 30 punti ma non riescono ancora ad uscire dalla zona retrocessione. Le posizioni occupate da Empoli e Frosinone - che rimangono il traguardo per i bianconeri per cercare di salvarsi - distano ancora due punti.