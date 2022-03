Serie A, la classifica: Torino undicesimo. La parte sinistra dista ben 5 punti

Ecco come cambia la classifica di Serie A in seguito alle partite di questa domenica in cui si gioca il 28^ turno

Federico De Milano

Il Torino ottiene un punto sul campo del Bologna dopo lo 0-0 maturato in questa partita. Dividendosi la posta in palio non cambia il distacco tra queste due formazioni in classifica. Il Toro sale a quota 34 punti mentre il Bologna segue con 33. I granata rimangono all'undicesimo posto ma aumenta il distacco dalla parte sinistra della classifica. Il Sassuolo decimo ha infatti 39 punti, ben 5 in più della squadra di Juric.

Pareggio a reti bianche anche tra Genoa ed Empoli che guadagnano un punto a testa portandosi rispettivamente a quota 18 e a 32 lunghezze. Il Sassuolo vince 1-4 sul campo del Venezia e si porta a quota 39 punti in classifica. La formazione lagunare di Zanetti invece resta ferma a 22 e non compie passi in avanti nella corsa salvezza. La Fiorentina e il Verona hanno pareggiato 1-1 nel match del Franchi. I viola salgono così a 43 punti rimanendo a +2 proprio sul Verona che ha 41 punti.

SEGUICI SU: