Serie A, la classifica: Toro 13°, rilancio Cagliari e la Roma passa nel recupero

Ecco come cambia la classifica dopo l'undicesimo turno del campionato di Serie A, in attesa dei posticipi del lunedì

La domenica di Serie A è stata caratterizzata da quattro partite valide per l'undicesima giornata, un turno che si concluderà domani con i due posticipi Frosinone-Empoli alle 18:30 e Torino-Sassuolo alle 20:45. Quest'oggi ad aprire le danze è stata la sfida Verona-Monza conclusa 1-3, gli scaligeri con questa sconfitta tornano nella zona retrocessione con i loro 8 punti mentre i brianzoli salgono a quota 16. Alle 15 il Cagliari trova la seconda vittoria in fila battendo 2-1 il Genoa: i sardi ora salgono a quota 9 raggiungendo la zona salvezza mentre i liguri restano fermi a 11 lunghezze. La vittoria più rocambolesca è quella della Roma contro il Lecce che rimonta segnando due reti nei minuti di recupero e imponendosi così 2-1, la squadra capitolina così torna in zona Europa con i suoi 17 punti mentre salentini rimangono fermi a quota 13 e domani potrebbero essere sorpassati dal Toro in caso di vittoria. In serata infine la Juventus ha vinto 0-1 sul campo della Fiorentina portandosi a 26 punti che valgono il secondo posto mentre i viola restano fermi a 17 facendosi agganciare dalla Roma.