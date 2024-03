Serie A, la classifica: Toro a -9 dall’Atalanta. Bologna in zona Champions

Come sempre, è iniziata alle 12:30 anche questa domenica di Serie A. Ad aprire le danze sono state Verona e Sassuolo, con i padroni di casa che si sono imposti per 1-0. Alle 15:00 sono poi scese in campo contemporaneamente Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce. In Toscana si sono imposti i ragazzi di Ranieri per 1-0, mentre a Frosinone il risultato non è andato oltre il pareggio: 1-1 tre le due compagini. Alle 18:00 Il Bologna ha fatto visita all'Atalanta per una sfida dal sapore di Champions League. I ragazzi di Thiago Motta hanno ribaltato il risultato da 1-0 per la Dea a un 2-1 che li porta a +4 dal quinto posto.