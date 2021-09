Serie A, la classifica: Toro in decima posizione insieme alla Lazio. Due ancora a zero

Quarta giornata di Serie A: com'è cambiata la classifica al termine delle partite

Sassuolo-Torino apre la quarta giornata di Serie A. Al termine degli anticipi del sabato, la classifica è così formata: prima posizione per l'Inter di Inzaghi, che oggi in casa contro il Bologna di Mihajlovic ha vinto per 6-1, seguito, a 9 punti, da Roma, che gioca domani contro il Verona, Milan, che sfiderà la Juventus domani alle 20:45, Napoli, che affronterà l'Udinese, e Fiorentina, che ha vinto oggi a Genova per 2-1. Seguono alla sesta, settima ed ottava posizione, con 7 punti ciascuna, Udinese e Bologna e Atalanta, che ha vinto 1-0 contro la Salernitana. Alla nona posizione la Lazio, a pari punti con il Torino, decimo, che sarà il prossimo avversario dei blucelesti. Sassuolo all’undicesimo posto con 4 punti. Il dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo posto sono occupati rispettivamente da Empoli, Venezia e Genoa, con 3 punti ognuna. A seguire la Sampdoria, a 2 punti, e Juventus, Cagliari e Spezia con solamente 1 punto conquistato nelle quattro giornate. All'ultimo posto, il Verona di Tudor e la Salernitana si trovano ancora a 0 punti.