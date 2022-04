Serie A, la classifica: Toro nella parte sinistra in caso di vittoria ad Empoli

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito agli anticipi del sabato del 35° turno

La 35^ giornata del campionato di Serie A si è aperta quest'oggi con gli anticipi del sabato. A dare il via al turno è stato il Napoli che ha vinto in casa battendo il Sassuolo con un sono 6-1. Gli azzurri con questo risultato portano a casa 3 punti che consentono di raggiungere quota 70. I neroverdi invece restano fermi a 46 punti. In caso di vittoria del Toro domani ad Empoli, i granata arriverebbero a 47 punti sorpassando il Sassuolo al decimo posto e raggiungendo la parte sinistra della classifica.