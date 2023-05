Serie A, la classifica: Monza sconfitto, il Toro è padrone del suo destino

Con i risultati arrivati nel pomeriggio dallo stadio Renato dall'Ara e U-Power, il Torino diventa padrone del suo destino in ottica ottavo posto. Il Bologna infatti non va oltre il 2-2, mentre il Monza cade all'ultimo per 0-1. Risultati che favoriscono la Fiorentina, ma ancora di più i granata: entrambe a quota 53 punti, ma con il Toro avanti la viola per scontri diretti a favore. Ciononostante i ragazzi di Ivan Juric non hanno ancora la sicurezza dell'ottavo posto, si può stare tranquilli solo con un'eventuale vittoria contro l'Inter, ultimo impegno di campionato dei granata. La Fiorentina, invece, sarà impegnata contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Vediamo ora come sono andate le partite di questa domenica, valide per la 37^ giornata di Serie A.