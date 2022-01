Serie A, la classifica: Toro superato dal Verona, il Cagliari si rilancia

Qualche movimento in zona salvezza: i sardi strappano tre punti sul campo della Sampdoria, pari per il Genoa

Nonostante quattro partite non siano state disputate per i blocchi imposti dalle rispettive autorità sanitarie locali, la prima giornata del girone di ritorno non si è completamente fermata. Ad aprire il 2022 della Serie A è stata Sampdoria-Cagliari: la squadra di Mazzarri ha superato in rimonta i blucerchiati riavvicinandosi alla zona salvezza. Per quanto riguarda le zone calde della classifica, un punto anche per il Genoa, che ha fermato sull'1-1 il Sassuolo. Sconfitto invece lo Spezia: al Picco è passato 2-1 il Verona. Gli scaligeri superano dunque i granata, portandosi a quota 27 punti. Pareggio in extremis per la Lazio in un pirotecnico 3-3 contro l'Empoli. Per quanto riguarda la corsa Scudetto da segnalare l’importante vittoria del Milan contro la Roma (3-1). La giornata si è chiusa infine con Juventus-Napoli, terminata in parità per 1-1.