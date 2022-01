Serie A, la classifica: Verona ko con la Salernitana: Torino a -2

Ecco come cambia la classifica di Serie A al termine delle partite della domenica, aspettando il Toro in campo domani

Federico De Milano

In attesa del Torino che giocherà domani, lunedì 10, con la Fiorentina oggi si sono disputate 8 partite valide per la 21^ giornata di Serie A. Apre la domenica il Milan che ha vinto 0-3 sul campo del Venezia portandosi a 48 punti in classifica. La formazione lagunare resta ferma a quota 17 lunghezze.

Alle 14:30 il Sassuolo ha battuto nettamente l'Empoli in trasferta: 1-5 il risultato finale. I toscani restano fermi in classifica a 28 punti e vengono raggiunti proprio dal Sassuolo in 9^ posizione.

Nel pomeriggio sono scese in campo anche Napoli e Sampdoria, successo dei partenopei 1-0 e zona Champions consolidata con 43 punti. I blucerchiati rimangono fermi a quota 20. Successo in zona d'alta classifica anche dell'Atalanta che vince 2-6 sul campo dell'Udinese. I nerazzurri si portano a 41 punti a -2 dal Napoli, mentre i bianconeri rimangono a 20. Vittoria fondamentale in chiave salvezza dello Spezia che raccoglie 3 punti sul campo del Genoa grazie allo 0-1 finale. La squadra di Thiago Motta sale a quota 20 punti lasciando il Grifone fermo a 12 e in piena zona rossa.

Vince anche la Juventus che sul campo della Roma esegue una rimonta incredibile e vince 3-4. I bianconeri (38 punti) staccano in classifica sempre di più i giallorossi (32). Successo importante in chiave salvezza anche per la Salernitana che in serata ha sconfitto 1-2 il Verona e si porta a 11 punti avvicinando le squadre che la precedono. Gli scaligeri restano invece bloccati a 27 punti. Vince anche l'Inter che batte in casa 2-1 la Lazio e risponde al Milan riprendendosi il primo posto con 49 punti mentre i biancocelesti rimangono a quota 32 lunghezze.