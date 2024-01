Serie A, la classifica: vince l’Atalanta, Toro a quattro punti dal settimo posto

Come cambia la classifica dopo la vittoria dell'Atalanta contro il Frosinone

Nel posticipo del Monday Night della ventesima giornata della Serie A l'Atalanta vince agevolmente a Bergamo contro un Frosinone sempre più in crisi d'identità. Vittoria per 3-0 firmata Koopmeiners, Ederson, De Keteleare, Zappacosta e Holm allo scadere. Tre punti che portano gli orbobici al quinto posto, a solo un punto dalla Fiorentina quarta. Il distacco tra Toro e Atalanta sale dunque a cinque punti, per i granata sono invece quattro le lunghezze dalla settima posizione, occupata dal Bologna.