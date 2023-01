Serie A, la nuova classifica: Torino ottavo, la Juventus è dietro di un punto

15 punti di penalizzazione nel campionato in corso e pesanti sanzioni anche ai dirigenti: così la Juventus potrebbe essere considerata fuori dalla corsa allo scudetto e da un'eventuale posizione in zona Champions League. La Corte d'Appello Federale ha così sanzionato i bianconeri, in seguito alla riapertura del processo sportivo relativo al caso plusvalenze. I bianconeri potranno ancora fare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, ma a questo punto, la classifica di Serie A si rivoluziona: la Juventus, che prima si trovava al 3^ posto con 37 punti totali, scenderà al 10^ posto con 22 punti, pari a Bologna ed Empoli. Per il Torino, che sale così all'8^ posto, si riapre la pista Europa: il settimo posto, che corrisponde alla Conference League, è solamente a due punti di distanza.