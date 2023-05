Serie A, le milanesi mettono il turbo e vedono la Champions. Lo Spezia trema

Pomeriggio di Serie A pieno di big match: a San Siro il Milan è uscito vincitore dalla sfida con la Lazio. I rossoneri hanno approfittato di una Lazio sottotono e sono balzati ad appena tre punti dai biancocelesti ad un passo dalla Champions League. L'Inter ha sbancato l'Olimpico di Roma: i giallorossi oramai vedono le speranze Champions ridursi sensibilmente, mentre l'Inter è apparsa cinica e caparbia. I nerazzurri hanno ottenuto la quarta vittoria di fila. Per la squadra di Mourinho c'è, però, ancora l'Europa League: giovedì ci sarà l'importante semifinale con il Leverkusen. Infine questa sera la Cremonese ha riaperto la lotta salvezza, vincendo contro lo Spezia. I liguri non vincono da marzo e sono invischiati nella lotta per non retrocedere. I lombardi, invece, sono ad appena quattro punti dal Verona, a pari punti con gli aquilotti, quartultimo.