Serie A, Salernitana verso la cessione: il Gruppo Implenia in pole position

La società ha tempo fino al 31 dicembre: se il passaggio di proprietà non dovesse avvenire, la squadra verrebbe esclusa dal campionato

Gualtiero Lasala

La Salernitana ha un limite invalicabile: entro il 31 dicembre la società dovrà essere ceduta, come ha riportato il presidente della FIGC Gravina (QUI i dettagli). Questi ultimi giorni di dicembre di conseguenza sono assolutamente infuocati, per cercare di evitare l'esclusione dal campionato di Serie A. Il trustee Bertoli e Ingrò sta lavorando in maniera incessante per riuscere a concludere le trattative in tempo e lasciare la squadra al suo posto.

OFFERTE - Ci sono diversi scenari per l'acquisizione della Salernitana. Al momento la società che pare essere più vicina all'acquisto della squadra di Serie A è il Gruppo Implenia, una società leader nel settore edile. La nuova azienda ha sede in Svizzera e avrebbe già in mente alcuni cambiamenti in vista della seconda parte di stagione, a partire dall'allenatore (dovrebbe tornare Castori) per finire con il ds (Walter Sabatini in pole). In queste ore si stanno definendo i dettagli per concludere la transazione e aspettare l'approvazione della FIGC.

SCENARI - Nel caso in cui il Gruppo Implenia non dovesse soddisfare le richieste del trustee Bertoli e Ingrò, ci sono altre soluzioni in secondo piano. In primis c'è una cordata di impreditori salernitani, che stanno lavorando per capire la fattibilità dell'affare: per il momento però non sono ancora arrivate offerte concrete. C'è inoltre anche un fondo lussemburghese che pare interessato, confermato da alcuni investori di Lotito, ma per il momento rimane sullo sfondo. Nel corso dei prossimi giorni la Salernitana scoprirà il proprio destino: per il momento le premesse sono buone, ma bisognerà concludere tutte le trattative tassativamente entro il 31 dicembre. Il tempo scorre e c'è ancora una società da salvare.