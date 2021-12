Gravina: “Se entro il 31 non c’è la cessione, la Salernitana sarà fuori”

"O entro il 31 arriva la comunicazione ufficiale della cessione del club oppure la Salernitana è fuori". Le parole del presidente della FIGC

Nessuna proroga alla Salernitana. "Non è stata adottata nessuna delibera, non ce n’era e non ce n’è bisogno", queste le parole di Gabriele Gravina. "Mi sono limitato a quanto scritto - dice il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio - , che prevede in caso di mancata cessione della società l’esclusione immediata dal campionato 2021-2022 e l’accettazione della circostanza da parte dei disponenti". Gabriele Gravina si pronuncia anche in merito alla posizione della Lega di A che vuole scongiurare il campionato a 19 squadre: "La posizione della Lega è stata quella che avete appreso. Non c’è stato alcun voto. Io comunque sono convinto che in questi dieci giorni la Salernitana si salverà". Il presidente della FIGC è consapevole dei problemi che porrebbe il campionato con 19 squadre, "ma la norma è chiara: due società in serie A non si possono avere". Qualora la società campana non dovesse trovare una soluzione, si sta lavorando sulla possibilità che il club escluso possa ripartire da "una società professionistica di base", cioè dalla serie C. Gabriele Gravina ha le idee chiare e ripete: "O entro il 31 arriva la comunicazione ufficiale della cessione del club oppure la Salernitana è fuori".