Serie A, spese per i procuratori nel 2021: Torino al 17° posto, la classifica

La classifica dei compensi relativi agli agenti sportivi dei club di Serie A del 2021

La Federcalcio, nella giornata di oggi martedì 29 marzo, ha pubblicato il rapporto annuale del 2021 relativo ai rapporti tra società di calcio e procuratori: tra i dati resi noti anche l’ammontare delle spese totali per i procuratori effettuate dai club di Serie A nel 2021. Si evince che il Torino è tra le società del massimo campionato che meno spendono per pagare gli agenti e gli intermediari nelle operazioni di mercato. In particolare, il club guidato dal patron Urbano Cairo è al 17° posto con 3.492.116 euro, seguito da Spezia, Venezia e Salernitana. Per la società granata, il valore speso nel 2021 da Urbano Cairo è quasi identico al dato relativo al 2020 (rispettivamente 3.492.116 euro e 3.461.175), quando il Torino si attestava al 16° posto in classifica.