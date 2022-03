Serie A: stadi di nuovo al 100% della capienza dal 1° aprile

Per entrare allo stadio basterà un tampone negativo, mentre per l'accesso alle strutture al chiuso servirà ancora il green pass rafforzato

MODALITA' DI ACCESSO - Un'altra novità è che per accedere agli stadi basterà il cosiddetto "green pass base", ovvero quello che si può ottenere con un tampone negativo e non per forza con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid. Sarà invece necessario il green pass rafforzato per entrare nelle strutture al chiuso. La sensazione è che il ritorno al 100% di capienza verrà anticipato grazie alla deroga che verrà firmata nelle prossime ore da Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, e che che permetterà dunque il tutto esaurito per la semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Macedonia del Nord, in programma giovedì 24 marzo al Barbera di Palermo.