Serie A, Vezzali: “Stadi aperti al 75%”. Il consiglio dei ministri dà l’ok

Le parole del sottosegretario del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi: i presidenti di calcio chiedono il 100% di capienza col Green Pass

"Stadi aperti al 75%, capienza massima del 60% invece per gli eventi al chiuso": ad annunciarlo è Valentina Vezzali , sottosegretario del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi. Il Consiglio dei Ministri ha dunque approvato la proposta che porterà ad aumentare il pubblico massimo consentito allo stadio, ovviamente in zona bianca e con l'obbligo di mascherina e green pass.

OBIETTIVO 100% - I presidenti di Serie A, Cairo in testa, auspicano che si arrivi presto al 100% di capienza, sempre con il green pass e le mascherine. Al momento si resta al 75% su cui il Cts come noto aveva dato parere favorevole, ma la cifra potrebbe salire fino al 100%. La stessa Vezzali afferma infatti: "Spero che in 15 giorni si arrivi ad avere gli impianti all'aperto pieni"