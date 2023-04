Sondaggio – Belotti al Grande Torino da ex: come lo accogliereste?

Andrea Belotti torna allo stadio Olimpico Grande Torino da avversario per la prima volta dopo sette anni: per la formazione granata arriva la sfida casalinga contro la Roma, fischio d’inizio sabato 8 aprile alle 18:30. Nella gara d’andata fece discutere il gesto del Gallo, che chiese di calciare un calcio di rigore assegnato ai giallorossi di José Mourinho negli ultimi minuti di gioco, poi sbagliato. Chissà quale sarà l’accoglienza che i tifosi granata riserveranno all’ex capitano, che la scorsa estate ha lasciato a zero il Toro e in maniera silenziosa (QUI i dettagli). Dunque, nel consueto appuntamento con il sondaggio settimanale, noi di Toro News chiediamo a voi lettori: Come accogliereste Andrea Belotti per la sua prima apparizione da ex al Grande Torino?