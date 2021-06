Spezia, idea Nicola se parte Italiano

L'ex tecnico granata potrebbe prendere il posto di Vincenzo Italiano, che in queste ultime ore sarebbe molto vicino alla panchina della Fiorentina

Davide Nicola potrebbe essere il nuovo allenatore dello Spezia. Dopo la separazione dopo soli 22 giorni tra la Fiorentina e Gattuso, la Fiorentina starebbe facendo sul serio per portare Vincenzo Italiano (fresco di rinnovo con lo Spezia con una clausola rescissoria) sulla panchina viola. Il club ligure - secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport - in queste ultime ore avrebbe già contattato Nicola per parlare del futuro. Ma non solo l'ex tecnico granata, il presidente Philip Platek e il fratello proprietario Robert starebbero pensando anche a Beppe Iachini e a un altro ex granata Marco Giampaolo (su cui c'è anche l'interesse della Sampdoria, rimasta ancora senza allenatore).