Spezia, Nzola il perno in attacco. Il rinnovo e Sanabria lo allontanano dal Toro

Penultima partita di questa stagione per il Torino di Ivan Juric, che come avversario si troverà davanti lo Spezia: attualmente 17^ in classifica, il club ligure è in piena lotta salvezza, con statistiche che non sono a suo favore. In particolare, quelle della fase offensiva: la squadra di Semplici, infatti, conta 30 reti segnate, e 56 subite. Di quelle 30, spiccano i 13 gol - quasi la metà - di Nzola, attaccante fondamentale nella squadra delle Aquile, che si è distinto nel match d’andata al Grande Torino segnando il gol vittoria.