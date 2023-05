Spezia-Torino, le designazioni: arbitra Guida, al Var c’è Fourneau

Sabato 25 maggio alle ore 15:00 i granata di mister Juric scenderanno in campo allo stadio Alberto Picchi di la Spezia per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023. L'avversario del Torino è lo Spezia, con la squadra di Semplici in piena lotta salvezza. A dirigere il match sarà Guida, con Tegoni e Preti come assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre Fourneau sarà in sala var, assistito da Marini.