Superlega, Ceferin avvisa Juve e Milan: “O uscite o banditi dalla Champions”

Le dichiarazioni del numero uno della Uefa a Ap News. Settimana prossima si deciderà se punire o meno i dodici club dissidenti

Ceferin avvisa i club che non hanno ancora completato la procedura di fuoriuscita dalla Superlega: o abbandonate definitivamente il progetto oppure venite banditi dalla Champions League. L'avvertimento del numero uno della Uefa è forte e chiaro. Nuovamente la Uefa prende una posizione ferma nei confronti dei dissidenti al termine di una settimana che, nolenti o volenti, passerà alla storia del calcio. Restano in quattro attualmente nella Superlega, due italiane (Juventus e Milan) e due spagnole (Barcellona e Real Madrid). Hanno salutato l'Inter, le sei inglesi e l'Atletico Madrid. "È chiaro che i club dovranno decidere se sono della Superlega o se sono un club europeo - ha detto Ceferin in un'intervista telefonica con l'Ap News -. Se dicono che sono una Superlega, allora non giocano in Champions League, ovviamente ... e se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro stessa competizione".

DICHIARAZIONI - Ceferin ha poi proseguito: "Stiamo ancora aspettando la perizia legale e poi faremo sapere come agiremo, ma tutti devono affrontare le conseguenze per le loro decisioni e lo sanno. Per me, la situazione è molto diversa tra i club che hanno ammesso il loro errore e hanno abbandonato il progetto e gli altri club che sono consci della morte della Superlega ma non vogliono crederci, probabilmente". Ceferin, inoltre, ha fatto sapere che settimana prossima l'Uefa insieme alla Federazioni nazionali e alle Leghe calcio deciderà se e come punire i dodici club dissidenti.