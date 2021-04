Arezzo, Cerci rescinde il contratto: discesa senza fine per l’ex Torino

Altro flop in questa parte terminale di carriera per l'ex gioiello del Torino di Ventura

La discesa di Alessio Cerci continua e appare senza fine. Ha rescisso oggi il contratto con l'Arezzo, società che milita in Serie C nel girone B e sta provando a salvarsi. Per l'ex Torino solamente 15 presenze in questa stagione e nessun gol all'attivo. Oggi l'epilogo dell'esperienza in Toscana che ha rappresentato l'ennesimo fallimento nelle ultime stagioni dell'ex talento granata.