Torino, ecco il Milan: squadra rivoluzionata con i soldi di Tonali

Le ambizioni dei rossoneri

Il Milan la scorsa stagione ha terminato la propria annata classificandosi come quarta in classifica, sotto a Napoli, Lazio e Inter. Il suo percorso in Champions League è terminato in semifinale, quando è stata battuta dall'Inter. In Coppa Italia, invece, i rossoneri sono stati eliminati agli ottavi di finale proprio dai granata, in un match terminato ai supplementari. Questa stagione i Diavoli si presentano sulla carta come una delle favorite per aggiudicarsi la Serie A. Pioli avrà a disposizione un'ampia gamma di giocatori esperti e duttili, che gli daranno la possibilità di cambiare modulo in base alla tipologia di partita. Il Milan contro il Torino conta di aver quasi tutti i propri atleti a disposizione, tra le file c'è solo un solo indisponibile: Ismael Bennancer, che dovrà rimanere fuori fino a Dicembre a causa di una lesione al ginocchio.