Torino, la difesa del Verona non brilla: l’occasione per tornare al gol?

Un focus sul rendimento stagionale della difesa del Verona. I gialloblù subiscono tanto ma sono in ripresa, occhio poi a Magnani in difesa

Alessandro Balbo 7 maggio 2024 (modifica il 7 maggio 2024 | 14:38)

La prossima sfida che attende il Torino di Juric è la trasferta contro il Verona di Baroni, che cerca punti vitali per la salvezza. I gialloblù non hanno una difesa impenetrabile, quasi sempre hanno subito un gol a partita, e ciò può renderli vulnerabili. Questa può essere l’occasione per gli attaccanti granata di andare in rete.

Una difesa fragile che spesso ha sofferto — Il primo dato è quello più importante: il Verona quest'anno ha subito 46 gol in campionato, undicesima difesa della Serie A assieme al Monza. A onor del vero, i gialloblù hanno la miglior difesa tra le squadre coinvolte nella lotta salvezza. Inoltre gli scaligeri hanno subito 22 gol in casa e 24 in trasferta, un sostanziale equilibrio di rendimento. Insomma, una difesa certamente non invidiabile, soprattutto se si aggiunge il fatto che solamente in sette partite stagionali il Verona non ha subito gol. Nelle ultime cinque partite dei gialloblù il trend è confermato, sette reti subite e solamente nel successo contro l'Udinese per 1-0 il club veneto non ha preso gol. Comunque, rispetto alla prima parte del campionato in cui era la terzultima peggior difesa, il Verona ha avuto dei miglioramenti nel reparto arretrato.

Orfano di Hien, il Verona si affida a Magnani — Hien, il miglior difensore del Verona, è stato ceduto a Gennaio all'Atalanta per 8,5 milioni di euro, e anche Doig è andato via per 6 milioni al Sassuolo (entrambi circolavano in orbita Granata). Un mercato importante in ottica cessioni quello degli scaligeri, che hanno incassato ben 41,7 milioni per far fronte ai problemi di liquidità e di debito della società (148 milioni secondo Calcio e Finanza). La squadra di Baroni si è così sempre più affidata a Giangiacomo Magnani, 28 anni e leader della difesa gialloblù con ben 2331 minuti giocati in stagione. Il calciatore ha raccolto 26 presenze da titolare, quattro da subentrato e solamente due panchine in questo campionato. Magnani è anche il giocatore in rosa con la percentuale più alta di duelli vinti (61%), e quello con più salvataggi (116). Sicuramente è a lui che Zapata e compagni di reparto devono fare più attenzione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.