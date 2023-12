Torino, la Fiorentina è in lotta per la Champions ma ha defezioni in avanti

La Fiorentina di Italiano sta disputando un'ottima stagione, probabilmente sopra le aspettative. Su 17 partite totali la squadra ha vinto 9 gare, perse 5 e pareggiate 3. In totale la Viola ha segnato 26 gol e ne ha subiti 18. I ragazzi di Italiano arriveranno al match con 3 risultati utili consecutivi alle spalle. Il gruppo ha, infatti, pareggiato 1 a 1 contro la Roma, vinto 1 a 0 contro l'Hellas Verona e ottenuto altri 3 punti sempre per 1 a 0 durante l'ultima gara contro il Monza. I migliori marcatori della squadra questa stagione sono Nicolas Gonzalez e Giacomo Bonaventura, che hanno realizzato entrambi 6 reti. Dietro di loro Lucas Martinez e Lucas Beltran con 3 gol fatti a testa. Italiano in vista di venerdì dovrà studiare nuove strategie per segnare visto che 3 dei suoi migliori 4 finalizzatori sono in dubbio (Gonzalez, Bonaventura e Beltran).

Il punto sugli indisponibili

Salvo imprevisti contro il Torino la squadra scenderà in campo con il classico 4-2-3-1, ma probabilmente dovrà fare a meno dei suoi migliori marcatori: Nicolas Gonzalez e Giacomo Bonaventura. Il primo durante la gara di Conference League con il Ferencvaros, ha riportato una lesione di secondo grado del muscolo flessore della coscia destra. Gli esami hanno hanno determinato che il tempo di recupero dovrebbe andare dai 45 ai 60 giorni e quindi salterà sicuramente il match con il Torino. Ancora in dubbio, invece, sono le condizioni di Bonaventura, uscito in Roma-Fiorentina per colpa di un infortunio al tallone che lo tormenta da un po'. Contro il Ferencvaros, il Verona e il Monza non è sceso in campo perchè ancora alle prese con questo infortunio. Questi giorni riveleranno se il giocatore potrà essere schierato venerdì. Infine rimangono degli interrogativi anche su Lucas Beltran e Martinez Quarta. Il primo durante l'ultimo match all'U-Power Stadium è stato sostituito per un problema al piede, ma la situazione non sembra essere grave e dunque sarà lui il candidato principale per la maglia da titolare contro il Torino. Il secondo, invece, non è sceso in campo contro il Monza, ma l'infortunio non dovrebbe esser preoccupante. Ovviamente salteranno il match anche Dodo e Castrovilli, i cui tempi di recupero sono ancora lunghi.