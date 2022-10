Torino, senti Pobega: “Juric voleva che restassi, se segno esulto con rispetto”

Una stagione più che positiva, la scorsa, vissuta tra le fila granata; poi in estate il ritorno al Milan, suo grande obiettivo fin da quando militava nelle giovanili rossonere. Tommaso Pobega domenica sera è pronto a tornare in quella che per un anno è stata la sua casa, l'Olimpico Grande Torino; ritroverà vecchi compagni e un tecnico, Ivan Juric, che gli ha insegnato molto, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Mi ha fatto capire che dovevo giocarmela faccia a faccia con tutti, essere più sfrontato e intraprendente. [...] Con noi parlava di campo, di allenamenti, della partita da preparare. Divideva l’aspetto mediatico da quello tecnico, non portava nello spogliatoio le problematiche con la società". La permanenza al Milan rappresenta un nuovo capitolo della carriera del centrocampista triestino, ma se in estate la società rossonera avesse deciso di mandarlo nuovamente in prestito non sarebbe stato da escludere un suo ritorno sotto la Mole: "Mi sono trovato bene in granata, conoscevo bene lo staff, quindi il ritorno poteva essere un’ipotesi. A fine stagione (Juric, n.d.r) ha voluto capire se sarei rimasto. Io gli ho spiegato che avrei dovuto parlare prima con la dirigenza del Milan. Il mio obiettivo ogni estate, quando lasciavo Milanello per andare in prestito, era crescere, fare un nuovo step e tornare migliore per provare a rimanere.". Domenica Tommaso incontrerà ex compagni con cui è ancora in contatto, come Buongiorno, Gemello, Ricci e Pellegri, ma anche un ambiente che riesce già ad immaginarsi perfettamente: "Caldo come sempre. I tifosi vengono sospinti anche da un allenatore che chiede ai giocatori aggressività e intensità e vuole si combatta su ogni pallone". Infine Pobega fuga ogni dubbio sulla sua possibile esultanza in caso trovasse la rete contro la sua ex sua squadra: "Penso di sì, perché credo sia sempre giusto farlo. Con grande rispetto verso i tifosi granata, anche per come mi hanno sostenuto".