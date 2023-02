Torino-Udinese, le designazioni: arbitra Prontera, al VAR c’è Guida

Domenica 5 febbraio, alle ore 15, il Torino di Ivan Juric scenderà in campo tra le mura amiche per la 21^ gara di questa stagione 2022/2023: l'avversario sarà l'Udinese. A dirigere il match sarà Prontera, affiancato da Alassio e Lombardo, mentre Miele G. sarà il quarto uomo. Al Var, saranno invece presenti Guida e Pezzuto come aiuto. Di seguito tutte le designazioni arbitrali.