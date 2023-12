Toro attento, il Frosinone in casa è da Champions

Domenica 12:30 in Ciociaria andrà in scena la sfida tra Frosinone e Torino, volevole per la 15esima giornata di SerieA. L’ultimo confronto in campionato risale alla stagione 2018\2019, quell’anno i granata vinsero al Benito Stirpe per...

Redazione Toro News

Domenica 12:30 in Ciociaria andrà in scena la sfida tra Frosinone e Torino, volevole per la 15esima giornata di SerieA. L'ultimo confronto in campionato risale alla stagione 2018\2019, quell'anno i granata vinsero al Benito Stirpe per 1-2. Oggi invece c'è da "vendicare" la cocente sconfitta in Coppa Italia di poco più di un mese fa. Non sarà facile però per i granata, perché il Frosinone in casa vola.

Una media punti casalinga da prima della classe

Il Frosinone in questo campionato, contro tutte le aspettative, sta sorprendendo. Ad agosto nessuno sarebbe stato in grado di prevedere una stagione del genere da parte di Di Francesco. In questo primo frangente di Serie A i ciociari hanno dimostrato di essere all'altezza del massimo campionato, collezionando ben 18 punti in 14 giornate (uno in meno del Torino). Alla base di questo sorprendente successo c’è una squadra giovane, ambiziosa e soprattutto un rendimento casalingo sorprendente: 5 vittorie, una sconfitta e un pareggio. La media punti casalinga dei gialloblu è da quarta in classifica: 2,29 punti a partita, meglio del Milan, al pari dell'Inter e sotto solo alla Juventus (il Toro a confronto ha una media punti in casa di 1,71).

Gli ottimi numeri casalinghi

Sostanzialmente, dei 18 punti conquistati dal Frosinone ben 16 vengono dalle mura domestiche. L'ottimo rendimento casalingo dei gialloblu è certificato dagli altri dati, in 14 giornate dei 20 gol fatti 14 sono stati realizzati in casa e dei 24 gol subiti solamente 10 sono avvenuti allo Stirpe. Il Frosinone ha perso solo una partita in casa, la prima giornata contro il Napoli campione d'Italia. Da li in poi, complice un calendario favorevole, non ha più perso tra le mura domestiche, battendo Atalanta, Sassuolo, Verona, Empoli, Genoa e pareggiando con la fiorentina. Il Frosinone ha incarnato l'antico mantra calcistico per cui "la salvezza si costruisce in casa", facendo dello Stirpe un vero e proprio fortino.

L'andamento del Frosinone nelle ultime cinque

Se in casa i gialloblu non hanno limiti, in trasferta questi si manifestano: il Frosinone non ha ancora vinto fuori casa in campionato (in trasferta è tutt'altra squadra), fatta eccezione per la partita di Coppa Italia proprio contro il Torino. Le ultime cinque partite dei ciociari sono di tre sconfitte e due vittorie, l'ultima partita è stata la sonora sconfitta contro il Milan per 3-1. Se l'andamento dei ciociari è molto altalenante in casa sanno che possono giocarsela con chiunque. Il Frosinone non è la cenerentola del campionato, dopo sei stagioni in Serie B i gialloblu sono tornati in A per rimanerci e il rendimento casalingo lo dimostra. Toro Avvisato

