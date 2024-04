Toro, la classifica: il Napoli pareggia col Frosinone e non allunga

Il Napoli nel lunch match pareggia con il Frosinone, prossimo avversario del Torino. Gli azzurri sono rimontati due volte: al vantaggio di Politano risponde Cheddira e al nuovo raddoppio partenopeo di Osimhen arriva la doppietta per l'ex Bari. Rammarico per i ciociari per il rigore parato da Meret a Soulé. Al momento la classifica vede Lazio e Napoli al settimo e ottavo posto a quota 49, ad inseguire Torino a 45 e Fiorentina a 43 (con due gare in meno).