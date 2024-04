Toro, occasione da sfruttare: Juve mai così male in trasferta dal 2010

La Juventus ha perso 3 delle ultime 4 in trasferta: i bianconeri sono chiamati a riscattarsi all'Olimpico Grande Torino

Giacomo Stanchi Redattore 11 aprile - 17:03

La Juventus ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 16 (10V, 3N). È un dato eclatante: i bianconeri non arrivano a cinque gare esterne di fila senza successi in un singolo campionato dal periodo tra marzo e maggio 2010 (sei in quel caso, con Alberto Zaccheroni in panchina). Prima dell'ultima vittoria, il successo in casa juventina mancava da fine febbraio contro il Frosinone. L'obiettivo Champions è ancora da raggiungere: il secondo posto occupato dal Milan appare un miraggio, mentre il Bologna continua a correre. Gli uomini di Allegri sono chiamati a tornare a fare punti.

Toro, la Juve e il mal di trasferta — La Juventus è stata per gran parte della stagione il competitor dell'Inter nella corsa per il primo posto. I bianconeri avevano dimostrato di aver trovato l'amalgama giusto per fare punti e prestazioni di livello. E uno degli uomini più importanti e rappresentativi, come il portiere Wojciech Szczesny parlava così prima della sfida di febbraio contro i nerazzurri: "Sicuramente è una partita molto molto importante per la classifica però mancano ancora 14-15 partite quindi non è la partita che decide lo scudetto. Detto questo, è una partita che darà un segnale forte al campionato se una delle due squadre riuscirà a portarla a casa". I tre punti hanno preso poi la direzione di Milano e così anche il campionato, che sarà molto probabilmente quello della seconda stella per i nerazzurri. Da lì in poi la Juventus ha calato drasticamente il proprio rendimento, ma le vittorie contro la Lazio (in Coppa Italia) e la Fiorentina (in campionato) hanno rinvigorito i bianconeri in vista di questo faticoso finale di stagione.

Torino, la Juve e gli scontri diretti all'Olimpico Grande Torino — Se le ultime fatiche della Juve in campionato raccontano di prestazioni difficili e di pochi punti raccolti, la narrazione degli ultimi scontri diretti in casa granata è di tutt'altro tenore. La Juventus ha segnato in tutte le ultime 15 trasferte contro il Torino in Serie A e per i bianconeri si tratta della striscia aperta più lunga di gare esterne in gol; le uniche squadre contro cui la Vecchia Signora ha fatto meglio sono Atalanta (21) e Lazio (18). I numeri sono significativi. D'altro canto l'unica vittoria del Torino negli ultimi decenni risale al 2015 in casa granata. Mentre per trovare un successo in casa bianconera del Toro bisogna andare fino al 9 aprile 1995. Il derby terminò 1-2 per i granata, decisiva fu una doppietta di Rizzitelli. I dati sulla stracittadina sicuramente sorridono poco al Torino, ma una Juve così sottotono, sebbene abbia una lunga striscia di successi all'Olimpico Grande Torino, potrebbe aiutare i ragazzi di Juric a fare il colpaccio.

