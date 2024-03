Udinese, clima non sereno: Curva Nord contro Cioffi

Si avvicina l'impegno tra Udinese e Torino, in programma al Bluenergy Stadium di Udine sabato 16 marzo alle ore 15.00. Tra le fila dei bianconeri mancherà lo squalificato Nehuen Perez, espulso contro la Lazio, oltre ai lungodegenti Deulofeu ed Ebosse. Tuttavia il clima nell'ambiente friulano non è molto tranquillo. La classifica non permette sogni tranquilli e come se non bastasse la parte più calda della tifoseria è intervenuta contro le parole di Cioffi nel post gara contro la Lazio. Il tecnico infatti aveva dichiarato: "In casa abbiamo troppe pressioni. Spero che questa vittoria apra un ciclo di partite casalinghe con più entusiasmo. Sono convinto che sabato sarà così”. La risposta della Curva non si è fatta attendere, che ha ribattuto così: "Dici che ti mettiamo pressione? Taci e porta rispetto per la nostra passione".