Udinese, parla l’osservatore Carnevale: “Dobbiamo raggiungere presto i 40 punti”

L'Udinese vola in classifica, ma vuole restare con i piedi per terra. E' questo ciò che emerge dalle parole dell'osservatore dei bianconeri Andrea Carnevale, il quale, su La Gazzetta dello Sport, si è espresso così: "Dobbiamo restare umili e raggiungere presto i 40 punti. Il pareggio contro la Lazio è stata una prova di maturità. Poi se dovessimo battere il Torino e Roma-Napoli finisse in pareggio sarebbe suggestivo". Intanto, il tecnico Sottil, in vista della gara con il Torino, deve fare i conti con l'assenza dello squalificato Becao.