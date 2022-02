Udinese-Salernitana, ricorso accolto: la partita dovrà essere disputata

La corte d'appello della FIGC accoglie il ricorso presentato dalla Salernitana: la partita dovrà essere disputata

Il ricorso presentato dalla Salernitana è stato accolto. In seguito alla decisione presa dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea: 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione in classifica per la squadra campana, il club di Salerno aveva presentato ricorso alla corte d'appello della FIGC. Il ricorso è stato accolto in secondo grado e adesso, oltre alla decisione iniziale, cambia anche la classifica di Serie A: l'Udinese infatti al momento scende a 24 punti, mentre la Salernitana recupera il punto che gli era stato tolto e arriva a quota 13. Questa dunque la decisione presa dalla corte d'appello della FIGC, la quale prossimamente si dovrà esprimere anche su un'altra partita non disputata lo scorso 6 gennaio, quella tra Atalanta-Torino (LEGGI QUI LE ULTIME).