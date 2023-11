Verso Monza-Torino, Pessina: “Contento di ritrovare Juric”

Manca sempre meno all'inizio della sfida tra Monza e Torino. Le due squadre si sfideranno domani all'U-Power Stadium alle ore 20:45. Una gara importantissima per entrambe le squadre vista la posizione delle due squadre in classifica. I brianzoli attualmente sono noni a quota 16, un solo punto in più dei granata che dopo la vittoria contro il Sassuolo sono arrivati a 15, ottenendo il dodicesimo posto in classifica. A seguire le ultime novità riguardo il match di domani