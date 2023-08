Verso Torino-Cagliari, Ranieri conta gli indisponibili

Ormai pochi giorni ci separano da lunedì , giorno in cui i granata inizieranno ufficialmente il proprio cammino in campionato. L'incontro si giocherà la sera alle 18:30 , in casa dei granata, allo stadio " Grande Torino ". La prima avversaria sarà il Cagliari di Ranieri , squadra che lo scorso anno si è resa protagonista di un cammino incredibile durante i play-off. Classificatosi quinti nel campionato di serie B , sono partiti dalla fase preliminare dei play-off, affrontando prima il Venezia dove hanno abilmente vinto, successivamente il Parma, riuscendo anche qui a superare il turno, ed infine il Bari, ottenendo la vittoria anche contro di loro e raggiungendo quindi il tanto sperato ritorno in serie A.

Come arriva il Cagliari di Ranieri

Senza alcun dubbio il merito principale per la promozione in serie A, va attribuito a Claudio Ranieri. Già conosciuto come l'uomo dei miracoli, dopo la bellissima favola vissuta con il Leicester in Premier League, Ranieri con il suo arrivo in panchina ha cambiato completamente volto al club. È riuscito a conferire una forte identità al gruppo, valorizzando sia giovani come Luvumbo, che giocatori già affermati e di grande esperienza come Lapadula. Il suo Cagliari è un connubio vincente tra innovazione e solidità e sicuramente questo campionato, dopo l'arrivo di innesti di spessore come Jankto, Augello e Shomourodov sarà capace di dire la sua. Ranieri ormai vicino all'inizio del campionato si guarda attorno e conta gli indisponibili: se l'intervento chirurgico di Lapadula era in previsione, di certo la tegola relativa a Rog non era assolutamente preventivabile. Mancosu ha accusato un problema al ginocchio destro, mentre Shomurodov, arrivato più di recente, non è ancora al top della condizione.