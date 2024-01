Per il compleanno di Cravero ripostiamo una vecchia puntata di Culto, riveduta e corretta, relativa a un suo gol nel derby

Francesco Bugnone Columnist

Roberto Cravero ha vinto “soltanto” due derby, benché meravigliosi. Il primo è stato quello della semifinale d’andata della Coppa Italia 1988, lo splendido 2-0 targato Gritti-Ezio Rossi che ipotecò la qualificazione. Il secondo è quello di ritorno del 1990/91 in cui l’autorete di Daniele Fortunato stese la Signora che sarebbe stata poi superata e lasciata fuori dall’Europa. La stracittadina più dominata, quella della doppietta di Casagrande, fu costretto a viverla da fuori perché tre giorni prima i tacchetti di Hagi avevano rischiato di stroncargli la carriera.

Tra le numerose sfide gagliarde disputate, spesso conclusesi in parità, ce n’è una che è impossibile non associare a lui ed è quella del 26 aprile 1987, nella mia testa “il derby di Cravero”. Roberto ha ventidue anni ed è alla prima vera stagione da titolare con la maglia granata. Di lì a poco la fascia da capitano verrà indossata stabilmente dal suo braccio e solo un totem come Franco Baresi gli impedirà, stesso destino di altri bravi liberi della sua epoca, di indossare l’azzurro. Definire Robi libero, in realtà, è riduttivo dato che sa farsi valere anche avanzando a centrocampo e addirittura in attacco. A Udine, penultima gara del girone d’andata, per ovviare alla lunga assenza di Kieft gioca col nove sulle spalle e realizza un gol di rapina nel finale che permette ai granata, sotto per un gol di Collovati e tenuti a galla da un Lorieri in giornata di grazia, di pareggiare 1-1. Un libero moderno che sa comandare la difesa, ma anche fare male in avanti: questo, in sintesi, Roberto Cravero.

LEGGI ANCHE: Cammmmooooonnnn

Il Toro sta vivendo un momento difficile nonostante il valore della squadra sia nettamente superiore, fra campo e panchina, a quello che dice la classifica. Fa effetto vedere una squadra allenata da Radice e capace di schierare i vari Francini, Dossena, Junior, Sabato, Kieft e (appunto) Cravero all’undicesimo posto in classifica. Ha pesato molto l’assenza dell’attaccante olandese per un lungo infortunio che renderà opaco anche il suo rientro, si parla di tensioni nello spogliatoio, Sergio Rossi sembra vicinissimo all’addio scatenando un domino infernale che porterà giorni infelici ai granata in un futuro prossimo e, soprattutto, più lontano. L’ultimo mese abbondante ha visto i granata smettere di vincere in campionato, essere estromessi, con un furto con scasso, dal Tirol nei quarti di Coppa Uefa, rimanere fuori dagli ottavi di Coppa Italia per mano del Cagliari ultimo in classifica in B, ma che di lì a poco farà fuori anche la Juventus prima di venire travolto dal Napoli di Maradona in semifinale. Il successo in serie A manca dal primo febbraio, seconda di ritorno: una vita. Per trovare un po’ di pace i granata tentano la carta dei ritiri e del silenzio stampa, ma invano. Di contro la Juventus si rende protagonista di un campionato tutt’altro che brillante: troppo distante dal Napoli futuro campione d’Italia in campionato, eliminata ai rigori del Real ai rigori in Coppa dei Campioni e in corsa solo per la Coppa Italia anche se abbiamo già visto come finirà. Il primo anno del dopo-Trap (l’ultimo di Platini) è grigio. Il derby non può salvare la stagione per nessuno, ma sicuramente può rendere il finale molto meno amaro.

Sembra retorica, ma quel pomeriggio l’arma in più dei granata è il Fila. Partono dal 1’ Francini, Cravero, Giacomo Ferri, Comi, Ezio Rossi, Dossena e Lentini e la voglia di riscatto si vede subito nella rabbia e nella furia con cui giovani e meno giovani granata si buttano nell’area bianconera anche se spesso non sono precisi, come dimostra un’inusuale ciabattata di sua maestà Leo Junior da buona posizione. Lo specchio della porta lo centra solo Dossena dalla distanza con Tacconi che si salva in angolo, mentre, paradossalmente, i pericoli più grossi li crea la Juventus con due colpi di testa di Serena (il primo a lato di nulla e il secondo respinto dalla traversa). Copparoni si sporca i guanti ribattendo la conclusione dalla distanza di Soldà e la prima frazione si chiude a reti inviolate.

Lo stiramento inguinale di Junior fa sì che la pattuglia del Filadelfia si rafforzi a inizio ripresa con l’innesto di Diego Fuser per il brasiliano. Il centrocampista, all’esordio in serie A, si presenta strappando il pallone a Michel Platini. La prima conclusione dei secondi 45’ è dello stesso numero dieci francese con una rasoiata dalla distanza che costringe Copparoni a distendersi per salvare in corner. La rete bianconera è rinviata di poco. Vignola, che nel primo tempo ha rilevato l’infortunato Pioli, batte una punizione dalla destra sulla linea di fondo, Brio irrompe di testa sul mancino a rientrare dell’ex veronese e per la difesa granata non c’è scampo. Manca poco più di un’ora alla fine e il Toro deve ingoiare l’ennesimo boccone amaro del periodo e provare a ritrovare le forze per raddrizzare la situazione.

LEGGI ANCHE: Avere un'anima

Poco dopo la metà del secondo tempo il derby si colora di rosso come il sangue che perde Copparoni dal capo dopo uno scontro fortuito con Serena e le immagini restano impressionanti anche quando le guardi sapendo che tutto è finito bene. Il “Coppa” è stato ferito al cuoio capelluto e se la caverà con un quindici punti di sutura, mentre il centravanti bianconero, colpito da ingenerosi fischi per l’accaduto, è sotto shock e di fatto esce dalla partita, incredulo per aver causato una ferita simile all’ex compagno dato che indossava scarpe con tacchetti di gomma. In serata l’ex granata andrà a trovare il portiere che lo scagionerà completamente (“Scontro fortuito, Serena non ha colpe, ditemi soltanto come ha pareggiato il Toro, come ha segnato Cravero”. Ci arriviamo, Renato. Un attimo solo).

Il Toro si ribella rabbiosamente all’ulteriore colpo subito dalla sorte e si riversa in avanti con tutti gli effettivi, spingendo in maniera esaltante. Ci prova Corradini, che reclama anche un rigore, ci prova due volte Comi, ci prova anche Dossena con una splendida soluzione a spiovere su cui Tacconi si salva con affanno poi, a 4’ dalla fine, sotto una Maratona ruggente ecco che si materializza “il derby di Cravero” dopo un’azione che parte da Venaria, prosegue a Carmagnola (o meglio, a Villastellone) poi torna a Venaria. Di Venaria è chi avvia e chi conclude il tutto (Fuser e Cravero), di Carmagnola, come luogo di nascita, e Villastellone, come comune in cui è cresciuto, è chi la rifinisce, cioè Gigi Lentini.

LEGGI ANCHE: La partita che era meglio non vincere

Fuser parte in percussione, salta un avversario che prova a fermarlo in scivolata al vertice destro dell’area e poi perde un rimpallo, ma solo apparentemente visto che la palla finisce a Lentini. Gigi sembra rallentare, caracolla verso il fondo e fa partire una parabola arcuata, insidiosa, ma non altissima. Sebbene contesto e tipo di cross siano diversi (teso da sinistra quello di Graziani, morbido da destra quello del numero undici di giornata) la distanza del pallone dal suolo non è così diversa da quella su cui Pulici, in tuffo, impattò la sfera segnando la rete dello scudetto del 76. Cravero sicuramente non ci ha pensato, ma il suo dna granata l’ha fatto per lui e, pur marcato da Bonini, si butta per deviare la sfera di testa. Ne esce un proiettile che termina sotto la traversa. Gol. Uno a uno.

LEGGI ANCHE: Elogio di Matteo Darmian

La Maratona esplode. Il viso di Cravero è, nei primi momenti del festeggiamento, stravolto dall’energia, con la bocca che disegna l’urlo più bello se hai appena segnato “GOOOOL”. Alcuni tifosi in campo cercano di abbracciarlo, ma non contengono la sua gioiosa furia che si placa quando arriva Antonio Sabato che lo cinge felice prima che arrivino i compagni. Il numero quattro va verso Radice che lo attende a braccia alzate come liberato da un peso. La faccia di Cravero, dopo l’abbraccio del Mister, è pura gioia, serenità. Gli ultimi metri verso il centrocampo sono a braccia alzate, sorridente. Sembra un ciclista che ha appena vinto una tappa in volata, ma i ciclisti non indossano la maglia più bella del mondo che, a fine partita, Robi lancerà in Maratona “tra un muro di facce felici e di braccia levate al cielo” come scriverà La Stampa. “I Boys del Toro fermano la Juve” titola il giornale torinese, “Il fuoco granata manda in cottura la Juventus” risponde il Corriere della Sera. In un pomeriggio in cui i ragazzi del Fila hanno dimostrato ancora una volta cosa sono capaci di fare per il Toro è giusto che il sigillo l’abbia messo uno dei giocatori più granata di sempre.

Classe 1979, tifoso del Toro dal 1985 grazie a Junior (o meglio, a una sua figurina). Il primo ricordo un gol di Pusceddu a San Siro, la prima incazzatura l'eliminazione col Tirol, nutro un culto laico per Policano, Lentini e...Marinelli. A volte penso alla traversa di Sordo e capisco che non mi è ancora passata.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.