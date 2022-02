Il mercato di gennaio del Toro: la “juricizzazione” continua…

Il Granata della Porta Accanto/ Cairo "ascolta" il mister, ma ora viene il difficile: confermare la crescita della squadra

Sfido chiunque a negare che il mercato di gennaio non sia stato più che sorprendente per gli standard a cui ci aveva abituato il Torino di Cairo nelle varie sessioni invernali degli ultimi tre lustri. Già l'anno scorso, qualcosa è sembrato muoversi, ma più per la drammaticità del momento, che per progettualità, con Sanabria e Mandragora innesti decisivi per acchiappare per i capelli una salvezza che sembrava un traguardo quasi impossibile da raggiungere. Quest'anno, invece, ci si è davvero superati in quanto a cose fatte intelligentemente: tre innesti (Fares non lo contiamo) di giovani talentuosi e dal futuro (speriamo) roseo e tre uscite necessarie per mettere in sicurezza i delicati equilibri interni dello spogliatoio e puntellare la sostenibilità della rosa, sia in termini tecnici che economici. Chi non vive il Torino da tifoso non si stupisce, perché normalmente è così che ci si muove sul mercato, con raziocinio e programmazione, ma noi tifosi granata sappiamo benissimo che questo è purtroppo un'eccezione più che una regola su questa sponda del Po. La prima cosa che ho pensato il primo febbraio, infatti, è stata: "E farlo prima?". Mi sono chiesto, cioè, se era così difficile muoversi con questi tempi e in questi modi anche in anni precedenti ed in sessioni di mercato precedenti. Mi fa rabbia pensare che anche il tanto vituperato Vagnati con un "mandato" di un certo tipo alle spalle sia riuscito a fare un buon mercato, spendendo il giusto e piazzando una buona parte degli esuberi. Significa che con la giusta volontà e l'intenzione reale di investire, le cose si possono fare, eccome! E se questo non è avvenuto prima è perché nessuno ha avuto il coraggio di dire all'imperatore che era nudo...